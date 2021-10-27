Несовершеннолетнему виновнику смертельного ДТП в Харькове сообщили о подозрении

Несовершеннолетнему Николаю, совершившему смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. Следствие утверждает, что именно 16-летний парень находился за рулем на момент аварии.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В дальнейшем правоохранители будут решать вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели пострадавшего. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошла авария — Infiniti на большой скорости врезалась в Chevrolet.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Правоохранители задержали 16-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.