Смертельное ДТП в Харькове: в отношении родителей 16-летнего водителя Infinity возбудили дело

Прокуратура Харькова открыла уголовное дело в отношении родителей 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского, которого следствие считает виновным в смертельном ДТП.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Родителям подростка вменяют две статьи — невыполнение родительских обязанностей, что повлекло тяжелые последствия (ст. 166 УК), и допуск к управлению авто лица без права на это (ст. 287 УК). Родителям подростка грозит до 5 лет лишения свободы.

Чубенко добавил, что пока подозрение родители не получили.