Смертельное ДТП в Харькове: родителям водителя Infiniti Николая Харьковского вручили подозрение

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который является главным подозреваемым в октябрьском ДТП Харькове, вручили подозрение по статье злостном невыполнении родительских обязанностей (ст. 166 УК).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Расследование установило, что Харьковского с ноября 2019-го по октябрь 2021 года совершил ряд административных и уголовных правонарушений, но его отец и мать не отреагировали на это должным образом.

В ноябре 2019 подросток устроил стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы. Последние получили телесные повреждения. Мать подростка, не выполняя требования суда, систематически уезжала за границу и оставляла сына без присмотра.

Теперь родителям грозит от 2 до 5 лет.