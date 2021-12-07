Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infinity признали вменяемым

Обвиняемого в аварии в Харькове 16-летнего водителя признали вменяемым. Психиатрическая экспертиза показала, что Николай Харьковский осознавал свои действия в момент ДТП.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает местное издание Vgorode.

По его словам, экспертиза подтвердила, что у подозреваемого на момент ДТП и в настоящее время нет хронического или временного психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния психики.

«Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими», — рассказал Чубенко.

Всего в деле о ДТП назначено около 15 экспертиз. Результаты получены по двум — психиатрической и генетической.