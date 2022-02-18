Meta Цукерберга вибула з десятки світових лідерів із капіталізації

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms (колишня Facebook Inc.) вибула з першої десятки світових лідерів із капіталізації. Це сталося на тлі недавнього рекордного обвалу акцій компанії.
Про це пише Bloomberg.
За підсумками закриття біржі 17 лютого, капіталізація Meta становить $565 млрд. Компанія опустилася на 11 місце, поступившись 10 місцем китайській холдинговій Tencent Holdings Ltd. Ще в червні 2021 року Meta коштувала понад $1 трлн, але вже у вересні втратила $513 млрд капіталізації.
Ціна акцій Meta різко впала після публікації звітності за 2021 рік. Тоді колишня Facebook вперше в історії прозвітувала про втрату унікальних користувачів в однойменній соцмережі внаслідок конкуренції з іншими платформами, такими як TikTok.
При цьому Financial Times писала з посиланням на керуючого партнера фонду J Stern & Co Крістофера Россбаха, що Meta може спеціально занижувати капіталізацію, щоб уникнути обмежень за новим антимонопольним законопроєктом США, який представили у жовтні минулого року.
Документ забороняє технологічним компаніям із капіталізацією $600 млрд і вище використовувати лише внутрішні сервіси на своїх майданчиках, дискримінуючи сервіси інших компаній. Meta тепер під його дію не підпадає.
- Meta у першому кварталі 2022 року прогнозує виручку до $29 мільярдів, що нижче, ніж очікували аналітики. Хоча компанія інвестує у відеосервіси, щоб конкурувати з TikTok, вона заробляє на цьому менше грошей, ніж на Facebook та Instagram. Зараз компанія активно вкладає сили у розвиток власного метавсесвіту.