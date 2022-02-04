Акції компанії Meta, що володіє Facebook, впали на 26%. Це рекордний збиток

Компанія Meta Platforms, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, за добу 3 лютого зазнала падіння ринкової вартості акцій на понад $230 мільярдів, що стало рекордним щоденним збитком для американської фірми.

Про це повідомляє BBC.

Акції компанії впали на 26,4%, після того як квартальні дані розчарували інвесторів. У них Meta повідомила, зокрема, що кількість активних щоденних користувачів Facebook вперше за 18-річну історію скоротилася: за жовтень-грудень 2021 року їхня щоденна кількість була 1,929 млрд, а у попередньому кварталі (липень-вересень) — 1,930 млрд. Цукерберг це пояснив тим, що молоді користувачі пішли до соцмереж-конкурентів.