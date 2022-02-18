Meta Цукерберга выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms (бывшая Facebook Inc.) выбыла из топ-10 мировых лидеров по капитализации. Это произошло на фоне недавнего рекордного обвала акций компании.
Об этом пишет Bloomberg.
По итогам закрытия биржи 17 февраля, капитализация Meta составила $565 млрд. Компания опустилась на 11 место, уступив 10 строчку китайской холдинговой Tencent Holdings Ltd. Еще в июне 2021 года Meta стоила более $1 трлн, но уже в сентябре потеряла $513 млрд капитализации.
Цена акций Meta резко упала после публикации отчетности за 2021 год. Тогда бывшая Facebook впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей в одноименной соцсети в результате конкуренции с другими платформами, такими как TikTok.
При этом Financial Times писала со ссылкой на управляющего партнера фонда J Stern & Co Кристофера Россбаха, что Meta может специально занижать капитализацию, чтобы избежать ограничений по новому антимонопольному законопроекту США, который представили в октябре прошлого года.
Документ запрещает технологическим компаниям с капитализацией $600 млрд и выше использовать только внутренние сервисы на своих площадках, дискриминируя сервисы других компаний. Meta теперь под его действие не подпадает.
- Meta в первом квартале 2022 года прогнозирует выручку до $29 миллиардов, что ниже, чем ожидали аналитики. Хотя компания инвестирует в видеосервисы, чтобы конкурировать с TikTok, она зарабатывает на этом меньше денег, чем на Facebook и Instagram. Сейчас компания активно вкладывает силы в развитие собственной метавселенной.