Meta Цукерберга выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms (бывшая Facebook Inc.) выбыла из топ-10 мировых лидеров по капитализации. Это произошло на фоне недавнего рекордного обвала акций компании.

Об этом пишет Bloomberg.

По итогам закрытия биржи 17 февраля, капитализация Meta составила $565 млрд. Компания опустилась на 11 место, уступив 10 строчку китайской холдинговой Tencent Holdings Ltd. Еще в июне 2021 года Meta стоила более $1 трлн, но уже в сентябре потеряла $513 млрд капитализации.

Цена акций Meta резко упала после публикации отчетности за 2021 год. Тогда бывшая Facebook впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей в одноименной соцсети в результате конкуренции с другими платформами, такими как TikTok.