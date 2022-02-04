Meta ввела ограничения в своих приложениях виртуальной реальности после жалоб на домогательства

Материнская компания Meta заявила о введении ограничений в двух своих приложениях виртуальной реальности из-за сообщений о домогательствах внутри них.

Об этом говорится в блоге компании.

Ограничения введут в приложениях Horizon Worlds, где люди могут встречаться с другими пользователями виртуальной реальности и создавать свой собственный мир, и в Horizon Venues, где проводят мероприятия виртуальной реальности, такие как комедийные шоу или музыкальные концерты. Компания заявила, что расстояние между аватарами в них будет эквивалентно 1,2 метрам в реальности.

«Личные границы не позволяют никому вторгаться в личное пространство вашего аватара. Если кто-то попытается войти в ваши личные границы, система остановит их», — заявили в компании. Meta вводит дистанцию как настройку по умолчанию и рассмотрит дальнейшие изменения, такие как предоставление пользователям возможности устанавливать свои собственные границы.