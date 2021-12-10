«Шаг к метавселенной». Meta выпустила приложение на основе технологий виртуальной реальности

Материнская компания соцсети Facebook — Meta, в рамках создания метавселенной представила приложение Horizon Worlds на основе виртуальной реальности.

Об этом сообщает CNBC.

С помощью гарнитуры виртуальной реальности пользователи смогут создать «аватара», который будет прогуливаться по анимационному виртуальному миру. В нем пользователи смогут играть в игры и взаимодействовать с «аватарами» других пользователей.

Отмечается, что вход в приложение будет разрешен для пользователей в возрасте от 18 лет в США и Канаде. В отличие от ранее представленной бета-версии Horizon Worlds, теперь пользователям не нужно получать приглашение, чтобы войти в приложение.