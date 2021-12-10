«Крок до метавсесвіту». Meta випустила додаток на основі технологій віртуальної реальності

Материнська компанія соцмережі Facebook — Meta, в рамках створення метавсесвіту представила додаток Horizon Worlds на основі віртуальної реальності.

Про це повідомляє CNBC.

За допомогою гарнітури віртуальної реальності користувачі зможуть створити «аватара», який прогулюватиметься анімаційним віртуальним світом. У ньому користувачі зможуть грати в ігри та взаємодіяти з «аватарами» інших користувачів.

Зазначається, вхід у додаток буде можливим користувачам віком від 18 років у США й Канаді. На відміну від раніше представленої бета-версії Horizon Worlds, тепер користувачам не потрібно отримувати запрошення, аби увійти у додаток.