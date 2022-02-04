Meta ввела обмеження у своїх додатках віртуальної реальності після скарг на домагання

Материнська компанія Meta заявила про запровадження обмежень у двох своїх додатках віртуальної реальності через повідомлення про домагання всередині них.

Про це йдеться у блозі компанії.

Обмеження ввели у програмах Horizon Worlds, де люди можуть зустрічатися з іншими користувачами віртуальної реальності та створювати свій власний світ, і в Horizon Venues, де проводяться заходи віртуальної реальності, такі як комедійні шоу чи музичні концерти. Компанія заявила, що відстань між аватарами в них буде еквівалентна 1,2 метра в реальному світі.