Facebook впервые в своей истории зафиксировала сокращение числа пользователей

Социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.

Об этом пишет The Verge.

Накануне материнская компания Facebook — Meta выпустила квартальный отчет, который оповестил о первом за 18 лет существования соцсети сокращении количества ежедневных пользователей. Также компания сообщила о более низких, чем ожидалось, темпах роста доходов от рекламы.

Отчет привел к падению акций, что сократило стоимость компании на $200 миллиардов. Согласно отчету, прирост числа пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp практически не изменился, а мобильное приложение Facebook потеряло 1 миллион ежедневных пользователей в Северной Америке, где компания зарабатывает больше всего денег на рекламе.