Цукерберг объявил о трансформации Facebook. Платформа будет называться Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об изменении названия платформы на Meta.

Об этом он заявил во время презентации ребрендинга компании.

«Чтобы отразить то, кем мы являемся и какое будущее мы надеемся построить, я с гордостью сообщаю, что наша компания теперь называется Meta», — сказал Цукерберг.

По его словам, переименование станет одним из шагов для развития новой «цели вселенной» — онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

Также основатель Facebook рассказал, что Meta будет состоять из двух частей: в одной соцсети и приложения, в другой — работа над будущими платформами.

«С этого момента мы будем ориентироваться прежде всего на метавселенную, а не на Facebook. Это означает, что впоследствии вам не понадобится аккаунт Facebook для использования других наших сервисов», — добавил Цукерберг.

Отметим, акции Facebook выросли на 3% после новости об изменениях в компании.