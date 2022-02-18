Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.Info

Верховний суд відхилив скаргу сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря проти журналістів видання Bihus.Info. Гладковський-молодший просив суд визнати розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері недостовірним.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Крапку у судовій суперечці Гладковського із журналістами Денисом Бігусом і Лесею Івановою поставив Касаційний цивільний суд (у складі Верховного суду). Скаргу відхилено 16 лютого.

Гладковський-молодший подав до суду на журналістів майже одразу після виходу розслідування. У липні 2020 року Подільський райсуд Києва зобовʼязав журналістів спростувати інформацію, але у відповідь вони подали апеляцію. У грудні 2021 року Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського суду і відмовив Гладковському. Тепер же Верховний суд залишив рішення чинним.