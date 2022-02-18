Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.Info

Верховний суд відхилив скаргу сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря проти журналістів видання Bihus.Info. Гладковський-молодший просив суд визнати розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері недостовірним.
Про це повідомляє Bihus.Info.
Крапку у судовій суперечці Гладковського із журналістами Денисом Бігусом і Лесею Івановою поставив Касаційний цивільний суд (у складі Верховного суду). Скаргу відхилено 16 лютого.
Гладковський-молодший подав до суду на журналістів майже одразу після виходу розслідування. У липні 2020 року Подільський райсуд Києва зобовʼязав журналістів спростувати інформацію, але у відповідь вони подали апеляцію. У грудні 2021 року Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського суду і відмовив Гладковському. Тепер же Верховний суд залишив рішення чинним.
- У лютому 2019 рокужурналісти Bihus.Info випустили розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у них Ігоря Гладковського. У розслідуванні згадувався і його батько Олег Гладковський. Тоді він керував корпорацією «Богдан», долю якої мав Петро Порошенко.
- У розслідуванні йшлося, що 22-річний син Гладковського разом із низкою осіб у 2015—2017 роках займався поставками контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами. Олег Гладковський у цій схемі щонайменше один раз отримав «відкат», а правоохоронці за хабарі заплющували на це очі.
- Незабаром Гладковському та його сину, а також іншим фігурантам, повідомили про підозру. У квітні 2021 року Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт.