Провокації не припиняться. Міністр оборони назвав обстріли на Донбасі «аномальними» та закликав тримати розум холодним

Від 17 лютого і до цього часу Україна фіксує «аномальну кількість обстрілів» на Донбасі. Якщо раніше було не більше за 5 обстрілів, то учора за одну добу їх було 60.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

«Учора були зафіксовані аномальні події, які відрізняються від того, що було від початку року. І наше завдання — приборкати аномалії, щоб вони не стали прологом для ескалації. З 1 січня до 16 лютого включно по лінії дотику в Луганській та Донецькій області з боку тимчасово окупованої Росією території було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і чотири обстріли населених пунктів. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація», — повідомив Резніков.

Тобто від початку року щодня було по 2—5 обстрілів, а учора [17 лютого] бойовики 60 разів порушили «тишу». Станом на 10:00 18 лютого зафіксували ще 20 обстрілів. Наразі бойовики розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Міністр наголосив, що останніми днями різко збільшилась кількість провокацій — обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного звʼязку.

«Наше завдання — не робити того, до чого нас підштовхує РФ. Давати відсіч, але тримати голову холодною, бо провокації не припиняться. Кремль готує сценарії визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Незалежно від того, чи він буде реалізований, просто щоб мати цей варіант на столі», — резюмував Резніков.