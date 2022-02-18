Бойовики обстріляли майже 30 сіл Донбасу — вогонь відкривали 60 разів упродовж доби

Протягом доби 17 лютого окупаційні війська 60 разів відкривали вогонь по селах, які розташовані уздовж усієї лінії розмежування.

За даними прес-центру ООС, під обстріл потрапили 10 населених пунктів у Луганській області, зокрема Станиця Луганська, а також 19 сіл у Донецькій області і місто Авдіївка.

Окупаційні війська стріляли з гранатометів, кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї. Також вони використали безпілотник «Орлан-10».

Поранення отримали двоє цивільних людей та двоє військовослужбовців ЗСУ. Постраждалих доправили до лікарні.

Від початку доби 18 лютого обстріли продовжились. Станом на 7:00 зафіксовано уже шість порушень — обстріли велися по чотирьох селах Донецької області та селу Болотене Луганської області.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. ЗСУ контролюють ситуацію.

Уночі в Донецькій та Луганській областях упродовж години не було мобільного зв’язку від оператора «Водафон». На це скаржились жителі Краматорська, Бахмуту, Слов’янська, Торецька, Лисичанська, Світлодарська, Рубіжного, Костянтинівки, Святогірська та інших населених пунктів Донбасу. Подекуди зв’язок відновився близько першої години ночі, а десь — о третій ночі.