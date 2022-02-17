У Саудівській Аравії вперше для жінок відкрили вакансію машиністок поїзду. На 30 місць подалися 28 тисяч кандидаток

У Саудівській Аравії вперше в історії відкрили вакансію машиністок поїзду. На 30 місць подалися 28 тисяч кандидаток.

Про це пише BBC.

Саудівська Аравія лишається країною з найбільш жорсткими правилами для жінок, але останнім часом багато заборон почали скасовувати. Через ці правила серед жінок у Саудівській Аравії дуже великий відсоток безробітних.

Приватна залізнична компанія відкрила 30 місць для жінок на посаду машиніста швидкісного поїзду, який курсуватиме між священними містами Меккою та Медіною.

Переможниці конкурсу рік проходитимуть навчання і після цього їх допустять до керування поїздом.