В Саудовской Аравии впервые для женщин открыли вакансию машинисток поезда. На 30 мест подались 28 тысяч кандидаток

В Саудовской Аравии впервые в истории открыли вакансию машинисток поезда. На 30 мест подались 28 тысяч кандидаток.

Об этом пишет BBC.

Саудовская Аравия остается страной с наиболее жесткими правилами для женщин, но в последнее время многие запреты отменяют. Из-за этих правил среди женщин в Саудовской Аравии очень большой процент безработных.

Частная железнодорожная компания открыла 30 мест для женщин на должность машиниста скоростного поезда, курсирующего между священными городами Меккой и Мединой.

Победительницы конкурса будут год проходить обучение, после этого их допустят к управлению поездом.