В Саудовской Аравии впервые для женщин открыли вакансию машинисток поезда. На 30 мест подались 28 тысяч кандидаток

В Саудовской Аравии впервые в истории открыли вакансию машинисток поезда. На 30 мест подались 28 тысяч кандидаток.
Об этом пишет BBC.
Саудовская Аравия остается страной с наиболее жесткими правилами для женщин, но в последнее время многие запреты отменяют. Из-за этих правил среди женщин в Саудовской Аравии очень большой процент безработных.
Частная железнодорожная компания открыла 30 мест для женщин на должность машиниста скоростного поезда, курсирующего между священными городами Меккой и Мединой.
Победительницы конкурса будут год проходить обучение, после этого их допустят к управлению поездом.
- В ноябре в Саудовской Аравии стартовала первая в истории женская футбольная лига, начало которой откладывали из-за пандемии коронавируса.
- В августе 2019 года Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать самостоятельно. Позже женщинам разрешили служить в армии в воинских званиях.