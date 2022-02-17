«Закликаємо до дипломатії». Глава ОБСЄ стурбований обстрілами мирного населення та критичної інфраструктури на Донбасі

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау засудив масові обстріли на Донбасі. Він висловив серйозну стурбованість повідомленнями про обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

Про це ідеться на сайті ОБСЄ.

«Невибірковий обстріл цивільних районів є чітким порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Ми закликаємо до негайного запобігання подальшій ескалації», — наголосив Збіґнев.

Він додав, що будь-яке застосування сили, особливо проти мирного населення та критичної інфраструктури, є неприйнятним.

«Ми знову заявляємо про нашу рішучу підтримку всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення поточної напруженості та відновлення миру, безпеки та стабільності на сході України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні продовжить відігравати свою життєво важливу роль, відстежуючи та звітуючи про ситуацію з безпекою на місцях», — резюмував голова ОБСЄ.