«Призываем к дипломатии». Глава ОБСЕ обеспокоен обстрелами мирного населения и критической инфраструктуры на Донбассе

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осудил массовые обстрелы на Донбассе. Он выразил серьезную обеспокоенность сообщениями об обстреле детского сада в Станице Луганской.

Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

«Неизбирательный обстрел жилых районов представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и Минских соглашений. Мы призываем к немедленному предотвращению дальнейшей эскалации», — подчеркнул Збигнев.

Он добавил, что любое применение силы, особенно против мирного населения и критической инфраструктуры, неприемлемо.

«Мы снова заявляем о нашей решительной поддержке всех дипломатических усилий, направленных на решение текущей напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжит играть свою жизненно важную роль, отслеживая и отчитываясь о ситуации с безопасностью на местах», — резюмировал глава ОБСЕ.