Україна, Британія і Польща офіційно створили альянс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього альянсу із Польщею та Великою Британією.

Про це він повідомив під час пресконференції із міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс.

«Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією і Польщею нового тристороннього формату співпраці», — сказав Кулеба, зазначивши, що незабаром на офіційних сайтах трьох відомств зʼявиться відповідна спільна заява.

У ній буде зазначено, що три країни разом працюватимуть над збереженням безпеки в регіоні і територіальної цілісності України. Також сторони посилять співпрацю в економічних, торгових і енергетичних питаннях та у боротьбі з дезінформацією. Окремо альянс приділятиме увагу «Кримській платформі».

У спільній заяві сторін сказано, що «кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу». Альянс зміцнюватиме демократію у Східній Європі, допоможе посилити кіберзахист і загальну безпеку.

Загалом заява повторює слова Кулеби.