Украина, Британия и Польша официально создали альянс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего альянса с Польшей и Великобританией.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.
«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», — сказал Кулеба.
В нем будет указано, что три страны будут вместе работать над сохранением безопасности в регионе и территориальной целостности Украины. Также стороны усилят сотрудничество в экономических, торговых и энергетических вопросах и в борьбе с дезинформацией. Отдельно альянс будет уделять внимание «Крымской платформе».
В совместном заявлении сторон сказано, что «каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния». Альянс будет укреплять демократию в Восточной Европе, поможет усилить киберзащиту и общую безопасность.
В целом заявление повторяет слова Кулебы.
- Ожидалось, что 2 февраля будет объявлено о создании трехстороннего союза Лондон — Варшава — Киев, когда в Украину с визитами прибыли главы МИД. Объявление перенесли из-за коронавируса у Трасс.
- Кулеба позднее пояснил, что новый малый альянс — это часть стратегии внешней политики Украины. Он призван укрепить безопасность конкретными действиями, чтобы адекватно противостоять вызовам со стороны России.