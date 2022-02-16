Український супутник «Січ-2-30» встановив стабільний зв’язок із Землею. Він з’явився в базі даних Космічних військ США.

Про це у своєму Facebook написав нардеп від «Слуги народу», член комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

«У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий звʼязок (або їх серія) із супутником завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів (з чим їх і вітаємо!), унаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних обʼєктів, який до цього мав тільки умовну назву», — зазначив він.

За його словами, у каталозі він вже відображається як супутник Sich-2-30. Грищук також розповів, що наразі продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершити в березні.