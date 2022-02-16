Украинский спутник «Січ-2-30» установил стабильную связь с Землей. Он появился в базе данных космических войск США.
Об этом в своем Facebook написал нардеп от «Слуги народа», член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.
«В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что установлена постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и поздравляем!), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, до этого имевший только условное название», — отметил он.
По его словам, в каталоге он уже отображается как спутник Sich-2-30. Грищук также рассказал, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершить в марте.
- 13 января «Січ-2-30» запустили в США с мыса Канаверал. После запуска Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины успешно провел первый сеанс связи со спутником.
- В конце января в КБ «Южное» объяснили информацию о том, что спутник якобы «потерялся». Как пояснили в бюро, из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, во время первых сеансов не удалось установить устойчивую связь со спутником. Потому не удалось своевременно и удачно разместить его. Однако спутник перезагрузился на орбите и восстановил связь с Землей. Сейчас он работает в щадящем режиме.
- «Січ-2-30» — это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Его разработали в рамках Национальной космической программы Украины для получения цифровых изображений поверхности Земли.