Украинский спутник «Сич» возобновил связь с Землей после перезагрузки. В конструкторском бюро рассказали о сложностях на орбите

Украинский спутник «Сич-2-30» перезагрузился на орбите и возобновил связь с Землей. Сейчас он работает в щадящем режиме.

Об этом сообщили в конструкторском бюро «Южное», комментируя распространенную в ряде российских СМИ информацию, что спутник «потерялся».

Как пояснили в бюро, из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, во время первых сеансов не удалось установить устойчивую связь со спутником. В этой связи не удалось своевременно и удачно разместить его.

Поэтому сейчас на рабочие поверхности «Сич-2-30» попадает только излучение света, отраженное от Земли, или кратковременное прямое излучение под малым углом. Это привело к нехватке энергии аппарата.