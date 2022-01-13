Сигнал устойчивый. Украинский спутник «Січ» вышел на связь

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины успешно провел первый сеанс связи с отечественным спутником «Січ-2-30», который запустили 13 января.
Об этом вечером 13 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в Facebook.
В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.
Данные, полученные благодаря «Січ-2-30», будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, «Січ» интегрируется в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.
- «Січ-2-30» — это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Он разрабатывался в рамках национальной космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли. «Січ» запустили 13 января 2022 года с базы в США на мысе Канаверал.