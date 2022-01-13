Сигнал устойчивый. Украинский спутник «Січ» вышел на связь

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины успешно провел первый сеанс связи с отечественным спутником «Січ-2-30», который запустили 13 января.

Об этом вечером 13 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в Facebook.

В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.