Сигнал стійкий. Український супутник «Січ» вийшов на звʼязок

Національний центр управління та випробувань космічних засобів України успішно провів перший сеанс зв’язку із вітчизняним супутником «Січ-2-30», який запустили 13 січня.

Про це увечері 13 січня повідомив президент України Володимир Зеленський, а також голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай у Facebook.

Наразі з апаратом встановлено стійкий звʼязок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.