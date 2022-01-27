Український супутник «Січ» поновив зв’язок із Землею після перезавантаження. У конструкторському бюро розповіли про складнощі на орбіті

Український супутник «Січ-2-30» перезавантажився на орбіті та поновив зв’язок із Землею. Нині він працює у щадному режимі.

Про це повідомили у конструкторському бюро «Південне», коментуючи поширену в низці російських ЗМІ інформацію, ніби супутник «загубився».

Як пояснили в бюро, через низку зовнішніх чинників, які пов’язані з особливостями кластерного запуску, під час перших сеансів не вдалося встановити стійкий зв’язок із супутником. У зв’язку з цим не вдалося своєчасно та вдало розмістити його.

Тому наразі на робочі поверхні «Січ-2-30» потрапляє лише випромінювання світла, відбите від Землі, або короткочасне пряме випромінювання під малим кутом. Це призвело до браку енергії апарата.