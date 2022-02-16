Зеленський посилив санкції проти ресурсів Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви

Президент Володимир Зеленський посилив санкції проти ресурсів, повʼязаних з блогера Анатолія Шарія та головного редактора «Страна.ua» Ігоря Гужви.
Про це йдеться у відповідному указі.
Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, крім основних доменів «Шарій.Нет» і «Страна.ua», блокується також доступ до вебресурсів та сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, сайти-«дзеркала»).
Також посилено санкції проти заступника так званого генерального прокурора «ЛНР» Вадима Лященка та трьох членів так званих територіальних виборчих комісій, створених окупаційною адміністрацією в Криму. Крім того, РНБО змінила пакет санкцій щодо зареєстрованої в США авіакомпанії Alpha Bravo Aviation LLC, на яку було переоформлено один із літаків, які раніше літав за маршрутом Київ - Москва.
- У листопаді 2020 року ОАСК почав розглядати позов до Мінʼюсту про заборону Партії Шарія, який подав Віктор Шарій. Чоловік, на якого зареєстровано партію, вимагав заборонити діяльність політсили. За його словами, він не має стосунку до діяльності партії, а нотаріальну згоду на використання в назві політсили свого прізвища дав за $500.
- 16 лютого СБУ повідомила про підозру Анатолію Шарію за двома статтями — держзрада і порушення рівноправності. Сам Шарій назвав справу політичною і не прийшов на допит 22 лютого. Пізніше Шарія оголосили в розшук, а СБУ запросила дозвіл на слідчі дії за кордоном (Шарій живе в Іспанії).
- 20 серпня РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги, її матері та низки інших осіб.
- Раніше Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо блогера Анатолія Шарія через ймовірне відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні його партії.