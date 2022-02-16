Канада та Кіпр спрощують вʼїзд для вакцинованих туристів

Канада з 28 лютого спростить вʼїзд до країни для вакцинованих від коронавірусу туристів.
Про це пише Reuters.
Уряд країни скасував вимогу здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття. Тепер достатньо надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який має бути проведений не раніше ніж за 24 години до вʼїзду.
Крім того, бюро інформації уряду Кіпру повідомило, що з понеділка, 21 лютого, вакцинованим туристам перед прибуттям до країни більше не знадобиться проходити тестування.
- Наприкінці січня уряд Кіпру запровадив нові правила в’їзду в країну, які запрацюють з 1 березня. Згідно з новими правилами, вакциновані туристи та ті, хто перехворіли, зможуть безперешкодно відвідати острів, якщо їхня країна входить до переліку епідемічно безпечних.
- Влітку 2021 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів у разі ефективного продовження кампанії з вакцинації населення.