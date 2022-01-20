Кіпр оновив правила в’їзду в країну. Нові правила запрацюють з 1 березня

Уряд Кіпру запровадив нові правила в’їзду в країну. Вони запрацюють з 1 березня.

Про це пише Cyprus Mail.

Згідно з новими правилами, вакциновані туристи та ті, хто перехворіли, зможуть безперешкодно відвідати острів, якщо їхня країна входить до переліку епідеміологічно безпечних.

Уряд ділитиме країни світу на три списки: «зелений», «червоний» та «сірий». В’їзд із «сірих» країн туристам буде заборонений, це можна буде зробити лише за певних обставин.

Окрім цього, уряд з 24 січня скоротить термін ізоляції для тих, хто контактував із хворим, з 14 до 10 днів, а вакциновані будуть звільнені від неї.

Невакциновані туристи з «зелених» країн матимуть можливість в’їхати до Кіпру, надавши негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду, або тест на антиген за 24 години до в’їзду. Невакциновані туристи з «червоних» країн здаватимуть тест двічі — до в’їзду та після в’їзду.

Кіпр визнає майже усі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light та Novavax.

Термін дії сертифікатів про вакцинацію становитиме 9 місяців як після другої дози, так і після бустерної дози. Сертифікат про одужання діятиме 180 днів.