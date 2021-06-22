Канада дозволить в’їзд вакцинованим туристам. Їм не доведеться сидіти на карантині та здавати ще один тест

Уряд Канади з 5 липня послабить обмеження для повністю вакцинованих туристів. Вони зможуть не сидіти на карантині та не здавати ще один тест на коронавірус на 8-й день перебування у країні.

Про це пише пресслужба канадського уряду.

Також вакциновані туристи зможуть самостійно обирати готелі, а не зупинятися в тих, які визначив уряд.

Канадський уряд вважає повністю вакцинованою людину, яка отримала щеплення сертифікованим у країні препаратом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Johnson & Johnson), а після отримання другої дози минуло 14 днів. Підтвердження вакцинації потрібно надавати англійською або французькою мовою.