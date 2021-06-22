Канада разрешит въезд вакцинированным туристам. Им не придется сидеть на карантине и сдавать еще один тест

Правительство Канады с 5 июля ослабит ограничения для полностью вакцинированных туристов. Они смогут не сидеть на карантине и не сдавать еще один тест на коронавирус на 8-й день пребывания в стране.

Об этом пишет пресс-служба канадского правительства.

Также вакцинированные туристы смогут самостоятельно выбирать отели, а не останавливаться в тех, которые разрешены правительством.

Канадское правительство считает полностью вакцинированным человека, который получил прививку сертифицированным в стране препаратом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Johnson & Johnson), причем после получения второй дозы прошло 14 дней. Подтверждение вакцинации нужно предоставлять на английском или французском языке.