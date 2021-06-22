Канада разрешит въезд вакцинированным туристам. Им не придется сидеть на карантине и сдавать еще один тест

Правительство Канады с 5 июля ослабит ограничения для полностью вакцинированных туристов. Они смогут не сидеть на карантине и не сдавать еще один тест на коронавирус на 8-й день пребывания в стране.
Об этом пишет пресс-служба канадского правительства.
Также вакцинированные туристы смогут самостоятельно выбирать отели, а не останавливаться в тех, которые разрешены правительством.
Канадское правительство считает полностью вакцинированным человека, который получил прививку сертифицированным в стране препаратом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Johnson & Johnson), причем после получения второй дозы прошло 14 дней. Подтверждение вакцинации нужно предоставлять на английском или французском языке.
В то же время туристам все равно придется сдавать тесты на коронавирус — один до вылета и один сразу пос прибытии. Также до приезда в Канаду нужно будет заполнить анкету на сайте ArriveCAN.
- В мае Управление Канады по общественному здоровью утвердило использование вакцины Pfizer для прививки детей от 12 до 15 лет. Таким образом, Канада стала первой страной, где детей такого возраста разрешили вакцинировать против COVID-19.