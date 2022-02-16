Напередодні «дня вторгнення» Reuters запустив трансляцію з Майдану, де прозвучав гімн СРСР. В агентстві пояснили

У ніч з 15 на 16 лютого, коли американські медіа прогнозували вторгнення Росії в Україну, британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану. Відео вони титрували надписом «Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи», а під час стриму пролунав гімн СРСР.

У суспільстві виникло обурення з цього приводу, мовляв, медіа сіють паніку та ще й не фільтрують, що потрапляє у трансляцію. Продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразій пояснив, чому так сталося.

Він наголосив, що агентство не може контролювати фонові звуки під час включення, а сам стрим запустили, щоб показати ситуацію в Україні.

«Майдан — це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам. Камера, як легко зрозуміти, встановлена на балконі готелю «Україна». Працює в автоматичному режимі. Без оператора. За те, що відбувається в кадрі ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність», — пояснив журналіст.

Також Каразій наголосив, що на сервіс Reuters підписані тисячі видань по всьому світу, а тема України є передовою в інформаційному просторі.

«Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам, як ця Україна виглядає. Лайв з Майдану, який ми запустили днів 5 тому, включають час від часу у свої випуски новин практично всі телеканали», — підсумував продюсер.

Водночас британська газета The Sun, яка напередодні повідомила, що Росія вторгнеться в Україну о 03:00 за Києвом 16 лютого, повністю переписала статтю. Тепер журналісти пишуть, що ніч минула спокійно.

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Раніше у заголовку було, що Росія нібито збирається напасти на Україну вже завтра [16 лютого] о 1 годині ночі за британським часом. Зараз же публікація має заголовок «Розвідка США стверджує, що Росія готова в будь-який момент вторгнутися в Україну з масованим ракетним ударом і 200 000 військовослужбовців».