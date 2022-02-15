Родина вбитої операторки Галини Гатчинс подала позов проти актора Алека Болдвіна

Родина операторки Галини Гатчинс, яку 21 жовтня 2021 року на зйомках випадково застрелив актор Алек Болдвін, подала позов проти нього.

Про це повідомляє BBC.

Алек Болдуїн вистрелив на зйомках фільму із бойового патрона, хоча там мав бути холостий. Зараз же Болдвін — один із кількох відповідачів, серед інших є помічник режисера Девід Холлс та реквізитор Сара Закрі.

Позов до Першого окружного суду Нью-Мексико подав чоловік операторки Метью та їхній син Андрос. Вони вимагають відшкодувати їм втрату. На пресконференції адвокати родини Гатчінсів також показали анімаційну реконструкцію стрілянини. Вони заявили, що Болдвін та інші «не змогли виконати стандартну перевірку безпеки та дотримуватися основних правил безпеки при поводженні зі зброєю».

У позові також звинувачуються знімальну групу в тому, що вони «зрізають кути у процедурах безпеки, коли на карту поставлено людські життя, поспішають дотримуватися графіка та ігнорують численні скарги на порушення безпеки».

Галина Гатчинс народилася в Україні і виросла на радянській військовій базі за полярним колом. Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її «новою зіркою».