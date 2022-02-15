Семья убитого оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдуина

Семья оператора Галины Гатчинс, которую 21 октября 2021 года на съемках случайно застрелил актер Алек Болдуин, подала иск против него.

Об этом сообщает BBC.

Алек Болдуин выстрелил на съемках фильма с боевого патрона, хотя там должен быть холостоц. Сейчас Болдуин — один из нескольких ответчиков, среди других есть помощник режиссера Дэвид Голлс и реквизитор Сара Закри.

Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подал супруг оператора Мэтью и их сын Андрос. Они требуют возместить им утрату. На пресс-конференции адвокаты семейства Гатчинсов также показали анимационную реконструкцию стрельбы. Они заявили, что Болдуин и другие «не смогли выполнить стандартную проверку безопасности и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием».

В иске также обвиняются съемочная группа в том, что они «срезают углы в процедурах безопасности, когда на карту поставлены человеческие жизни, спешат соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности».

Галина Гатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за полярным кругом. Она изучала журналистику в Киеве и кинематографию в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее «новой звездой».