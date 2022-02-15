Семья убитого оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдуина

Семья оператора Галины Гатчинс, которую 21 октября 2021 года на съемках случайно застрелил актер Алек Болдуин, подала иск против него.
Об этом сообщает BBC.
Алек Болдуин выстрелил на съемках фильма с боевого патрона, хотя там должен быть холостоц. Сейчас Болдуин — один из нескольких ответчиков, среди других есть помощник режиссера Дэвид Голлс и реквизитор Сара Закри.
Иск в Первый окружной суд Нью-Мексико подал супруг оператора Мэтью и их сын Андрос. Они требуют возместить им утрату. На пресс-конференции адвокаты семейства Гатчинсов также показали анимационную реконструкцию стрельбы. Они заявили, что Болдуин и другие «не смогли выполнить стандартную проверку безопасности и соблюдать основные правила безопасности при обращении с оружием».
В иске также обвиняются съемочная группа в том, что они «срезают углы в процедурах безопасности, когда на карту поставлены человеческие жизни, спешат соблюдать график и игнорируют многочисленные жалобы на нарушение безопасности».
Галина Гатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за полярным кругом. Она изучала журналистику в Киеве и кинематографию в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее «новой звездой».
- 21 октября американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.
- От ранений на месте скончалась оператор украинка Галина Гатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, который передал Болдуину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.
- Через неделю Болдуин впервые прокомментировал журналистам смерть Гатчинс — отметил, что не может комментировать смерть женщины, пока идет расследование, но назвал ее своим другом и заверил, что помогает ее семье.