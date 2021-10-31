«Она была моим другом». Актер Алек Болдвин впервые прокомментировал журналистам смерть оператора Гатчинс

Актер Алек Болдвин впервые публично рассказал о смерти оператора Галины Гатчинс, которую он застрелил на съемках фильма «Ржавчина».

Об этом пишет Reuters.

Болдвин отметил, что не может комментировать смерть женщины, пока продолжается расследование, но назвал ее своим другом и заверил, что помогает ее семье.

«Она была моим другом, мы были сплоченной командой, которая вместе снимала фильмы, а потом произошло это ужасное событие», — сказал актер.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов расследования, а тем временем поддерживает мужа погибшей.

«Муж Гатчинс в шоке, у него девятилетний сын. Мы в постоянном контакте, очень переживаем за его семью и ребенка. Ждем, когда шериф расскажет, что дало расследование», — сказал Болдвин.