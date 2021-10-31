«Она была моим другом». Актер Алек Болдвин впервые прокомментировал журналистам смерть оператора Гатчинс

Актер Алек Болдвин впервые публично рассказал о смерти оператора Галины Гатчинс, которую он застрелил на съемках фильма «Ржавчина».
Об этом пишет Reuters.
Болдвин отметил, что не может комментировать смерть женщины, пока продолжается расследование, но назвал ее своим другом и заверил, что помогает ее семье.
«Она была моим другом, мы были сплоченной командой, которая вместе снимала фильмы, а потом произошло это ужасное событие», — сказал актер.
Он подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов расследования, а тем временем поддерживает мужа погибшей.
«Муж Гатчинс в шоке, у него девятилетний сын. Мы в постоянном контакте, очень переживаем за его семью и ребенка. Ждем, когда шериф расскажет, что дало расследование», — сказал Болдвин.
- 22 октября американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.
- От ранений на месте скончалась оператор украинка Галина Гатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, который передал Болдуину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.