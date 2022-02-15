Українська авіакомпанія Bees повідомляє про можливі затримки рейсів — орендодавець просить вивезти літаки в ЄС

Українська авіакомпанія Bees попереджає пасажирів про можливі затримки рейсів та зміни у розкладі — через те, що орендодавці літаків на тлі загрози російського вторгнення просять перегнати їх до Європейського Союзу.
Про це компанія оголосила у вівторок, 15 лютого.
14 лютого Bees вже перегнала один літак у місто Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра (15—16 лютого) має перегнати решту літаків.
У разі, якщо зміна розкладу не влаштовує пасажира, авіакомпанія готова запропонувати зміну дати вильоту без додаткових сплат. Зараз Bees продовжує літати з міжнародних аеропортів «Київ», «Бориспіль», «Львів» та «Одеса». Ось онлайн-табло авіакомпанії.
Власники літаків (лізингові компанії) вимагають від Bees вивезти всі літаки за межі України — попри продовження страхування літаків, виділення коштів з резервного фонду для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони від Державної авіаційної служби.
- На вихідних, 12—13 лютого, низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною через ризик російського вторгнення. 13 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати кошти для створення спеціального фонду для покриття страхування іноземних літаків. Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну її громадян, що зараз перебувають за кордоном. На цей фонд виділять майже 17 мільярдів гривень.
- 13 лютого в Офісі президента України заявили, що країна не бачить сенсу закривати повітряний простір, пізніше Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам дадуть фінансові гарантії.