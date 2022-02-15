Українська авіакомпанія Bees повідомляє про можливі затримки рейсів — орендодавець просить вивезти літаки в ЄС

Українська авіакомпанія Bees попереджає пасажирів про можливі затримки рейсів та зміни у розкладі — через те, що орендодавці літаків на тлі загрози російського вторгнення просять перегнати їх до Європейського Союзу.

Про це компанія оголосила у вівторок, 15 лютого.

14 лютого Bees вже перегнала один літак у місто Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра (15—16 лютого) має перегнати решту літаків.

У разі, якщо зміна розкладу не влаштовує пасажира, авіакомпанія готова запропонувати зміну дати вильоту без додаткових сплат. Зараз Bees продовжує літати з міжнародних аеропортів «Київ», «Бориспіль», «Львів» та «Одеса». Ось онлайн-табло авіакомпанії.