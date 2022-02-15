Украинская авиакомпания Bees сообщает о возможных задержках рейсов — арендодатель просит вывезти самолеты в ЕС

Украинская авиакомпания Bees предупреждает пассажиров о возможных задержках рейсов и изменениях в расписании — из-за того, что арендодатели самолетов на фоне угрозы российского вторжения просят перегнать их в Европейский Союз.
Об этом компания объявила во вторник, 15 февраля.
14 февраля Bees уже перегнала один самолет в город Монпелье (Франция) и сегодня-завтра (15—16 февраля) должны перегнать остальные самолеты.
В случае если смена расписания не устраивает пассажира, авиакомпания готова предложить изменение даты вылета без доплат. Сейчас Bees продолжает летать из международных аэропортов «Киев», «Борисполь», «Львов» и «Одесса». Вот онлайн-табло авиакомпании.
Владельцы самолетов (лизинговые компании) требуют от Bees вывезти все самолеты за пределы Украины — несмотря на продление страховки на самолеты, выделение денег из резервного фонда для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Государственной авиационной службы.
- В выходные, 12—13 февраля, ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной из-за риска российского вторжения. 13 февраля Кабинет министров Украины принял решение направить средства для создания специального фонда для покрытия страхования иностранных самолетов. Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину граждан, которые находятся за рубежом. На этот фонд выделят около 17 миллиардов гривен.
- 13 февраля в Офисе президента Украины заявили, что страна не видит смысла закрывать воздушное пространство, позже Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии.