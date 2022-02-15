Маск пожертвував на благодійність акції Tesla вартістю у $5,7 мільярда

Глава та засновник Tesla Ілон Маск у листопаді минулого року пожертвував понад 5 мільйонів акцій компанії на благодійність.
Про це пише Reuters.
Інформацію про передачу акція розкрила Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) у понеділок. Вартість пожертвуваних цінних паперів склала $5,7 мільярда. У документах не розкривається назва благодійної організації, яка отримала пожертвування.
Аналітики стверджують, що Маск отримає податкову вигоду, подарувавши акції Tesla, оскільки цінні папери, пожертвувані на благодійність, не обкладаються податком на приріст капіталу, як у випадку їхнього продажу.
Науковець Інституту політичних досліджень Боб Лорд припустив, що Маск міг передати акції посередникам, таким як donor-advised fund, а не безпосередньо благодійним організаціям.
- 6 листопада 2021 року Маск запитав користувачів Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій Tesla. Ймовірно, так він відреагував на запропонований Білим домом податок для багатих людей, що стосується нереалізованого приросту капіталу. Майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink та компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. До проведення опитування в Twitter Маску належало 17% акцій Tesla — вартість частки оцінювалася більш ніж $200 мільярдів, а 10% від неї — майже $21 мільярд. Станом на початок року Маск продав акцій Tesla більш ніж на $16 млрд.