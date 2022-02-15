Маск пожертвував на благодійність акції Tesla вартістю у $5,7 мільярда

Інформацію про передачу акція розкрила Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) у понеділок. Вартість пожертвуваних цінних паперів склала $5,7 мільярда. У документах не розкривається назва благодійної організації, яка отримала пожертвування.

Про це пише Reuters .

Глава та засновник Tesla Ілон Маск у листопаді минулого року пожертвував понад 5 мільйонів акцій компанії на благодійність.

Аналітики стверджують, що Маск отримає податкову вигоду, подарувавши акції Tesla, оскільки цінні папери, пожертвувані на благодійність, не обкладаються податком на приріст капіталу, як у випадку їхнього продажу.

Науковець Інституту політичних досліджень Боб Лорд припустив, що Маск міг передати акції посередникам, таким як donor-advised fund, а не безпосередньо благодійним організаціям.