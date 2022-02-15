Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 миллиарда

Глава и основатель Tesla Илон Маск в ноябре прошлого года пожертвовал более 5 миллионов акций компании на благотворительность.
Об этом пишет Reuters.
Информацию о передача акция раскрыла Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник. Стоимость пожертвованных акций составила $5,7 миллиарда. В документах не раскрывается название благотворительной организации, получившей пожертвование.
Аналитики утверждают, что Маск получит налоговую выгоду, подарив акции Tesla, поскольку ценные бумаги, пожертвованные на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала, как в случае с их продажей.
Научный сотрудник Института политических исследований Боб Лорд допустил, что Маск мог передать акции посредникам, таким как donor-advised fund, а не напрямую благотворительным организациям.
- 6 ноября 2021 года Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Вероятно, так он отреагировал на предложенный Белым домом налог для богатых людей, который касается нереализованного прироста капитала. Почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla — стоимость доли оценивалась более чем в $200 миллиардов, а 10% от нее — почти в $21 миллиард. По состоянию на начало года Маск продал акций Tesla на более чем $16 млрд.