Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 миллиарда

Глава и основатель Tesla Илон Маск в ноябре прошлого года пожертвовал более 5 миллионов акций компании на благотворительность.

Об этом пишет Reuters.

Информацию о передача акция раскрыла Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник. Стоимость пожертвованных акций составила $5,7 миллиарда. В документах не раскрывается название благотворительной организации, получившей пожертвование.