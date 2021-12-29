Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 миллиард долларов

Самый богатый человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продал еще 934 090 акций Tesla и реализовал опционы на покупку 1,6 млн акций.

Как отмечается, эти опционы были последними из транша на 22,8 млн акций, срок которого истекает в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году как компенсационный пакет.

Около миллиона акций основатель компаний Tesla и SpaceX продал за $1,02 млрд для уплаты налогов.