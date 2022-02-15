В Україні щороку у тисячі дітей виявляють рак. МОЗ назвав основні симптоми

В Україні щороку діагностують майже тисячу нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Рак у дитячому віці, зазвичай, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Так само визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо», — зазначив міністр.

Він додав, що у 2022 році МОЗ збільшив тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей.

Зокрема, тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей за рік збільшився на 40% — до 128 тисяч гривень; на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37% — до 224 тисяч гривень.

Наразі в Україні дітям з онкологією проводять безоплатну трансплантацію кісткового мозку. «Від початку цього року наші лікарі вже здійснено 8 трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій», — зазначив Ляшко і назвав основні тривожні симптоми недуги:

тривала й безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у спині або в ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипки на шкірі;

часто повторювані інфекційні захворювання;

біляста смужка за зіницею в оці дитини;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома і помітна блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра, наголосив міністр.