В Украине ежегодно у тысячи детей выявляют рак. Минздрав назвал основные симптомы

В Украине ежегодно диагностируют около тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными онконедугами являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Рак в детском возрасте, как правило, невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга. И определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей в основном невозможно», — отметил министр.
Он добавил, что в 2022 году Минздрав увеличил тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей.
В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей за год увеличился на 40% — до 128 тысяч гривен; на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37% — до 224 тысяч гривен.
Также сейчас детям с онкологией проводят бесплатную трансплантацию костного мозга. «С начала этого года наши врачи уже провели 8 трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций», — отметил Ляшко и назвал основные тревожные симптомы недуга:
- длительная и беспричинная потеря веса;
- частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой;
- отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;
- уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;
- появление синяков или сыпи на коже;
- часто повторяющиеся инфекционные заболевания;
- белесая полоска за зрачком в глазу ребенка;
- постоянная тошнота или рвота без тошноты;
- постоянная усталость и заметная бледность кожи;
- периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.
Один или несколько таких симптомов у ребенка — это повод для родителей немедленно обратиться к педиатру, подчеркнул министр.
- За 2021 год в больницах Украины медики провели 234 трансплантации — это больше, чем за все время независимости страны.
- Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека. Кроме того, в приложении «Дія» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.