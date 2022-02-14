У Маріуполі обрали місце для будівництва нового аеропорту

Юрʼївка розташована на відстані понад 30 кілометрів від Маріуполя, а Маріуполь від лінії розмежування ще на відстані десятків кілометрів, сумарно – близько 70—75 кілометрів.

На цьому місці вже існує злітна смуга для літаків сільгоспавіації. Наразі місцева влада очікує на остаточне рішення міжнародної комісії цивільної авіації ICAO.

У Маріупольському районі обрали місце для будівництва аеропорту — воно за кілометр від села Юрʼївка.

Всього розглядали три місця для будівництва місцевого аеропорту: у районі Мангуша, Стародубівки та Юрʼївки. Спеціалізована комісія провела дослідження та вирішила, що останній варіант підходить найбільше за різними параметрами — кути нахилу при зльотах, посадках тощо. На будівництво виділять приблизно $120 мільйонів.

У жовтні міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що на підконтрольному Донбасі планують збудувати ще один аеропорт — в районі міст Слов’янськ та Краматорськ. Як варіант розглядають місто Святогірськ. Міністр обіцяв збудувати їх за два роки.