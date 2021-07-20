У Донецькій області збудують новий аеропорт. Старий у Маріуполі не ремонтуватимуть

У Донецькій області не будуть ремонтувати старий аеропорт у Маріуполі для запровадження повноцінного авіасполучення. Він розташований занадто близько до лінії фронту.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише місцеве видання 0629.

Раніше планувалося відремонтувати Маріупольський аеропорт, але після нарад в Офісі президента за участю Міністерства інфраструктури концепція змінилася. Мер зазначив, що головною проблемою лишається питання безпеки.

«Ми запитали у нашої служби безпеки польотів: якщо 42 км від лінії розмежування з окупованою територією це мало, то скільки — не мало? Виявилося, документа ніякого немає. І тоді я запропонував: Маріуполь тепер розширився до Маріупольського району. Покажіть точку на карті, де будувати аеропорт буде безпечно. І запропонував стик двох областей — Запорізької та Донецької, десь у районі Бердянська», — пояснив він.

За словами Бойченка, така ідея була підтримана і в ОП, і в Міністерстві інфраструктури. Наразі розглядаються два місця будівництва для нового аеропорту — селища Мангуш та Стародубівка. Сам мер наполягає на будівництві в Мангуші.

Він зазначив, що наразі триває процес погодження локації, після чого приблизно рік триватиме процедура відведення земельних ділянок під аеропорт. Потім і почнеться будівництво.

На думку мера, процес проєктування не займе багато часу, тому що новий аеропорт збудують за вже реалізованим проєктом аеропорту в Запоріжжі.