В Мариуполе выбрали место для строительства нового аэропорта

В Мариупольском районе выбрали место для строительства аэропорта — оно находится в километре от села Юрьевка.

Об этом 14 февраля местному изданию pr.ua рассказал заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров.

На этом месте уже есть взлетная полоса для самолетов сельхозавиации. Сейчас местные власти ожидают окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO.

Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 км, а Мариуполь от линии разграничения еще на расстоянии десятков километров, суммарно — около 70—75 км.