Москва бачить шанси на домовленості щодо гарантій безпеки для себе. Лавров запропонував Путіну йти дипломатичним шляхом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що РФ має шанси на домовленості з країнами Заходу з питання так званих гарантій безпеки.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і Reuters.

На пряме запитання Путіна, чи є шанси домовиться, або ж Захід хоче втягнути Росію у тривалі переговори, Лавров відповів: «Шанси на домовленості є. Мені здається, що наші можливості не вичерпані. На даному етапі я запропонував би продовжувати і нарощувати їх».

За словами Лаврова, останні зустрічі і розмови Путіна з лідерами країн показують, що дипломатія ще не вичерпала себе на тлі підвищення ризиків для України з боку РФ. Він заявив, що США готові обговорювати контроль над озброєнням, питання розміщення ракет, але НАТО загалом не має наміру відмовлятися від України в Альянсі.

Наразі МЗС РФ готує відповіді на пропозиції США і НАТО. Путін же доручив Лаврову продовжити консультації із Заходом.