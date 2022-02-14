В Україні виявили понад 16 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 2 293

В Україні за останню добу, 13 лютого, медики виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема 1 447 дітей та 252 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 142 пацієнти, а напередодні — 140.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 2 293;
- Вінницька область — 401;
- Волинська область — 445;
- Дніпропетровська область — 1171;
- Донецька область — 737;
- Житомирська область — 739;
- Закарпатська область — 292;
- Запорізька область — 468;
- Івано-Франківська область — 436;
- Київська область — 530;
- Кіровоградська область — 258;
- Луганська область — 245;
- Львівська область — 736;
- Миколаївська область — 746;
- Одеська область — 1 519;
- Полтавська область — 222;
- Рівненська область — 395 ;
- Сумська область — 500;
- Тернопільська область — 361;
- Харківська область — 1 107;
- Херсонська область — 721;
- Хмельницька область — 564;
- Черкаська область — 823;
- Чернівецька область — 571;
- Чернігівська область — 713.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 102 950 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,7 мільйона громадян одужали.
Також за минулу добу медики вакцинували 18 938 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 577 694 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 958 214. Ще 23 748 людей отримали додаткову дозу, а 567 242 — бустерну.
- Національна академія наук прогнозувала на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.