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В Україні виявили понад 16 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 2 293

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 13 лютого, медики виявили 16 993 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема 1 447 дітей та 252 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 142 пацієнти, а напередодні — 140.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 2 293;
  • Вінницька область — 401;
  • Волинська область — 445;
  • Дніпропетровська область — 1171;
  • Донецька область — 737;
  • Житомирська область — 739;
  • Закарпатська область — 292;
  • Запорізька область — 468;
  • Івано-Франківська область — 436;
  • Київська область — 530;
  • Кіровоградська область — 258;
  • Луганська область — 245;
  • Львівська область — 736;
  • Миколаївська область — 746;
  • Одеська область — 1 519;
  • Полтавська область — 222;
  • Рівненська область — 395 ;
  • Сумська область — 500;
  • Тернопільська область — 361;
  • Харківська область — 1 107;
  • Херсонська область — 721;
  • Хмельницька область — 564;
  • Черкаська область — 823;
  • Чернівецька область — 571;
  • Чернігівська область — 713.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 102 950 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,7 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 18 938 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 577 694 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 958 214. Ще 23 748 людей отримали додаткову дозу, а 567 242 — бустерну.