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В Украине выявили более 16 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 2 293

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 13 февраля, медики выявили 16 993 новых случая коронавирусной болезни (в том числе 1 447 детей и 252 медработника). От осложнений заболевания умерли 142 пациента, а накануне — 140.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 2 293;
  • Винницкая область — 401;
  • Волынская область — 445;
  • Днепропетровская область — 1 171;
  • Донецкая область — 737;
  • Житомирская область — 739;
  • Закарпатская область — 292;
  • Запорожская область — 468;
  • Ивано-Франковская область — 436;
  • Киевская область — 530;
  • Кировоградская область — 258;
  • Луганская область — 245;
  • Львовская область — 736;
  • Николаевская область — 746;
  • Одесская область — 1 519;
  • Полтавская область — 222;
  • Ровенская область — 395;
  • Сумская область — 500;
  • Тернопольская область — 361;
  • Харьковская область — 1 107;
  • Херсонская область — 721;
  • Хмельницкая область — 564;
  • Черкасская область — 823;
  • Черновицкая область — 571;
  • Черниговская область — 713.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 102 950 человек умерли от осложнений болезни, а 3,7 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 18 938 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 958 214. Еще 23 748 человек получили дополнительную дозу, а 567 242 — бустерную.