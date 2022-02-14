В Украине выявили более 16 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 2 293

В Украине за последние сутки, 13 февраля, медики выявили 16 993 новых случая коронавирусной болезни (в том числе 1 447 детей и 252 медработника). От осложнений заболевания умерли 142 пациента, а накануне — 140.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 2 293;

Винницкая область — 401;

Волынская область — 445;

Днепропетровская область — 1 171;

Донецкая область — 737;

Житомирская область — 739;

Закарпатская область — 292;

Запорожская область — 468;

Ивано-Франковская область — 436;

Киевская область — 530;

Кировоградская область — 258;

Луганская область — 245;

Львовская область — 736;

Николаевская область — 746;

Одесская область — 1 519;

Полтавская область — 222;

Ровенская область — 395;

Сумская область — 500;

Тернопольская область — 361;

Харьковская область — 1 107;

Херсонская область — 721;

Хмельницкая область — 564;

Черкасская область — 823;

Черновицкая область — 571;

Черниговская область — 713.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 102 950 человек умерли от осложнений болезни, а 3,7 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 18 938 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 958 214. Еще 23 748 человек получили дополнительную дозу, а 567 242 — бустерную.